Lubuszanka pilnie potrzebuje najdroższego leku świata. Pozostało mało czasu!

Co 4 miesiące Iga znika za drzwiami gabinetu zabiegowego. Zanim zamkną się drzwi, widzimy jeszcze, jak wyciąga do nas rączki. Nie możemy z nią być podczas podania i za każdym razem pęka nam wtedy serce . Przy każdym podaniu jest płacz, ból, jakiego nie da się opisać słowami… Tak bardzo chcielibyśmy jej tego oszczędzić

- Lek jest wstrzykiwany w kręgosłup. Jeżeli się uda, to za pierwszym razem, jeżeli nie, jest kłuta nawet siedem razy - opowiada Karolina Czekalska, mama Igi.

Terapia jest jednak konieczna. Organizm Igi nie produkuje białka odżywiającego neurony, które z kolei odpowiedzialne są za pracę mięśni. - Nóżki są wiotkie, choć po podaniu leku, Idze zaczęły trochę pracować rączki - dodaje kobieta.

Potrzebny jest najdroższy lek świata

Jednocześnie rodzice dziewczynki wiedzą, że te zastrzyki nie wyleczą ich córeczki. Istnieje jednak szansa na całkowite zatrzymanie choroby - terapia polegająca na jednorazowym podaniu leku. Dostarcza on organizmowi kopię genu, którego brak, przez co mięśnie zanikają. Są jednak dwie poważne przeszkody. Po pierwsze jest to najdroższy lek na świecie. Kosztuje dziewięć milionów złotych, a terapia wykonywana jest w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, można podawać go dzieciom, które ważą nie więcej niż 13,5 kilograma - Iga obecnie waży 10 kilogramów, więc na podanie leku nie pozostało wiele czasu.