Marcin z Międzyrzecza walczy o zdrowie i niezależność. Ta historia chwyta za serce. "Byłem przekonany, że to zwykła podróż"

Plany i marzenia Marcina, dwudziestosiedmioletniego mieszkańca Międzyrzecza zostały zakłócone w jednym fatalnym momencie. Dziś prosi o wsparcie w walce o powrót do zdrowia i niezależność, która była dla niego tak ważna przed tragicznym wypadkiem. Poznajcie jego historię.

Marcin w lutym 2024 roku, podczas podróży do znajomego został ofiarą poważnego wypadku samochodowego. Tego dnia chłopak zdecydował się na podróż stopem. Kierowca, który go zabrał i chciał podrzucić kilka kilometrów, stracił kontrolę nad pojazdem.

Zwykła podróż

-Byłem przekonany, że to zwykła podróż, takie jak inne, które już odbyłem. Wsiadłem do auta, nie spodziewając się jakichś większych problemów tego dnia, no bo skąd. Niestety ten dzień skończył się zupełnie inaczej, niż wszystkie wcześniejsze — czytamy w liście Marcina. Obrażenia, które poniósł w wyniku wypadku, są tragiczne. Złamany kręgosłup, złamana miednica i połamane żebra — to tylko część listy konsekwencji, z którymi musi się teraz zmagać. Jego życie wcześniej było pełne ruchu, teraz nie może się samodzielnie poruszać i jest uzależniony od pomocy osób trzecich we wszystkich codziennych czynnościach.

Niezbędne jest wsparcie

Marcin nie ukrywa swoich trudności. Bezpośrednio zwraca się do ludzi o pomoc w jego walce. Jego ból i cierpienie są nieustające, a perspektywa długotrwałego leczenia wydaje się być jedyną szansą na poprawę jego stanu. Dwudziestosiedmiolatek jest podopiecznym Fundacji Auxilia, na co dzień jednak pomaga mu ciocia. Po stracie rodziców, to właśnie ona stanęła na straży jego zdrowia. Wsparcie finansowe jest niezbędne, by zapewnić mu rehabilitację i dostęp do potrzebnych leków, aby choć w części odzyskać utraconą sprawność.

Jak pomóc?

Każda, nawet najmniejsza pomoc może sprawić, że Marcin będzie miał szansę na powrót do normalności, na samodzielność, która była dla niego tak naturalna przed tragicznym wypadkiem. Jeśli chcesz wesprzeć Marcina w jego walce, możesz to zrobić poprzez udział w zbiórce.

Link do zbiórki:https://zrzutka.pl/n8n2m4nf

Czytaj też:

Wideo Te produkty powodują cukrzycę u Polaków