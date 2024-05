Marzysz o własnym domu w mieście? Gorzów szykuje nowe tereny!

Korzystają mniejsze miejscowości

Boom na zakup domów jednorodzinnych i działek budowalnych wybuchł w czasie pandemii, bo związane z nią ograniczenia w wielu z nas wzbudziły potrzebę zmiany otoczenia i rezygnacji z mieszkania w bloku. Teraz domy zaczynają być bardziej opłacalną alternatywą dla szybko drożejących mieszkań. Choć zainteresowanie budownictwem jednorodzinnym jest wciąż ogromne, to jednak rozwija się ono głównie w miejscowościach okalających duże miasta. W większych aglomeracjach często brakuje bowiem terenów pod tego typu inwestycje.

Rozeszły się jak świeże bułeczki

Popyt na działki budowlane rośnie także w Gorzowie. W ostatnich latach miasto wydzieliło kilkadziesiąt parceli przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Znajdowały się one między innymi przy ulicy Ludowej. Wszystkie były uzbrojone, miały dogodną lokalizację i zróżnicowaną powierzchnię. Następnie grunty były systematycznie sprzedawane. Niektóre można było nabyć za połowę ich wartości. To w ramach realizowanego przez magistrat programu "Działka za pół ceny", który miał na celu zachęcenie do osiedlania się w Gorzowie poprzez zakup działki budowlanej na preferencyjnych warunkach.