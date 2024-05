Gorzowianie będą walczyć z komarami sami. Nie będzie oprysków

Gorzów nie sięgnie po opryski

Coraz więcej polskich miast rezygnuje z oprysków przeciwko komarom. W ślad za nimi idzie także gorzowski magistrat, który w tym roku również mówi stanowcze "nie" chemicznej walce z tymi owadami. Urzędnicy podkreślają, że w mieście takich działań nie prowadzono już od kilku lat i dalej nie są one przewidziane.

Powodów takiej decyzji jest kilka

Specjaliści podkreślają, że środki chemiczne wykorzystywane do zabiegów odkomarzania mogą okazać się szkodliwe nie tylko dla komarów, ale również dla innych owadów, których działalność dla środowiska jest pożyteczna. Chemikalia owadobójcze zagrażają życiu między innymi pszczół, dżdżownic i innych stworzeń. Szkodzą też roślinności.

Przede wszystkim zabiegi te są mało skuteczne i mają krótkotrwałe działanie. Chodzi również o względy oszczędnościowe, ponieważ biorąc pod uwagę właśnie niską skuteczność oprysków, okazują się one po prostu nieopłacalne. Najważniejszym powodem jest jednak fakt, że chemiczne odkomarzanie nie pozostaje neutralne dla środowisk i może powodować negatywne skutki zdrowotne u ludzi - dodaje Wiesław Ciepiela.

Walka z komarami? Tylko naturalnie

Najlepszym rozwiązaniem są więc naturalne sposoby. Jeśli latem zaczną nas męczyć komary, a chcemy żyć w zgodzie z naturą, to możemy pozbyć się owadów kilkoma prostymi sposobami. Przede wszystkim warto zamontować w oknach ochronne moskitiery, które uniemożliwiają przedostanie się owadów do domu. Na parapecie lub balkonie możemy natomiast umieścić doniczki z roślinami, których zapach skutecznie odstrasza komary. To między innymi: