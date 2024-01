Miał prawie trzy promile i usiadł za kierownicą. Omal nie zjechał ze skarpy! Zatrzymali go zielonogórscy policjanci

- Pomimo wielu ostrzeżeń ze strony policjantów, częstych kontroli stanu trzeźwości, a także wysokich kar za takie przestępstwa, policjanci wciąż zatrzymują kierujących będących w stanie nietrzeźwości. Pijani kierujący swoim zachowaniem stwarzają zagrożenia zarówno dla siebie jak i dla innych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza gdy znajdują się w stanie upojenia alkoholowego, tak jak zatrzymany ostatnio mężczyzna - informuje Lubuska Policja.

W środę 3 stycznia na jednej z ulic w Zielonej Górze pijany kierowca omal nie zjechał ze skarpy znajdującej się tuż przy markecie.

Mogło dojść do tragedii, jednak koło volkswagena zablokował krawężnik i dzięki temu auto nie stoczyło się na chodnik.

- W trakcie wyjaśniania okoliczności zdarzenia okazało się, że mężczyzna przyjechał do Zielonej Góry z powiatu krośnieńskiego, jak twierdził jako pasażer. Gdy kierująca wysiadła z pojazdu, pozostawiając mężczyznę wewnątrz z kluczykami, 52-latek znudzony długim oczekiwaniem postanowił pojechać do pobliskiego sklepu, gdzie kupił alkohol, a następnie go wypił. W takim stanie chciał wrócić do miejsca, gdzie miał oczekiwać na kierującą - dodają lubuscy policjanci.