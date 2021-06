Międzyrzecz: policyjna eskorta auta, w którym znajdowała się w ciężkim stanie 3-letnia dziewczynka. Dziecko trafiło pod opiekę medyków

W środę, 23 czerwca dyżurny międzyrzeckiej policji dostał zgłoszenie, z którego wynikało, że w samochodzie jadącym w stronę Międzyrzecza znajduje się 3-latka wymagająca pilnej interwencji lekarskiej.

- Dziecko było słabe i co chwilę traciło przytomność. Z uwagi na to, iż prowadząca pojazd kobieta znajdowała się już w drodze do szpitala, dyżurny poinformował policyjne patrole, aby ustaliły położenie pojazdu, a następnie przeprowadził eskortę do lecznicy - informuje sierż. szt. Mateusz Maksimczyk z międzyrzeckiej komendy.