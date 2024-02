Miejski monitoring w Lubuskiem jest potrzebny, ale do poprawy. Są wyniki kontroli

Urzędy nie zwracały się do policji lub straży pożarnej o oficjalne stanowisko odnośnie wyboru miejsc do objęcia monitoringiem. W konsekwencji decyzje w tym zakresie miały charakter dość intuicyjny, co mogło nie sprzyjać optymalnemu wykorzystaniu posiadanych systemów w kontekście ustawowych celów monitoringu. Stwierdzono również przypadki obejmowania monitoringiem niedopuszczalnej przestrzeni prywatnej, czyli na przykład podwórek - pisze Izba.