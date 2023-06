Mieszkańcy Łomów pod Gubinem nadal walczą o drogę. Wzięli udział w debacie podczas sesji rady powiatu krośnieńskiego

W debacie na temat drogi z Chlebowa do Łomów wzięli udział radni powiatu krośnieńskiego. Radny Andrzej Iwanicki powiedział, że ten odcinek jest istotny dla mieszkańców okolicznych miejscowości, m.in. Chlebowa i Jazowa.

- Będę dążył do tego, abyśmy zabezpieczyli środki w budżecie na projekt, dotyczący budowy drogi Chlebowo-Łomy - mówił A. Iwanicki. - Mamy zapewnienie wójta gminy Gubin, że będzie nas wspierał i dołoży się do tej inwestycji. Trzeba jednak pamiętać, że to duża kwota. Projekt należy wykonać, ponieważ to będzie pierwszy krok w kierunku naprawy tej drogi.