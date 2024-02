Mieszkańcy Witnicy przynosili karmę dla psów, w zamian dostawali karmniki dla ptaków

Rozdano ponad 100 karminków!

Zbierali nakrętki na rzecz niepełnosprawnych

Pomysł narodził się w związku z rocznicą założenia pasjONAty 5 lat temu. Chcieliśmy w ciekawej formie podziękować mieszkańcom za ich aktywność w zbieraniu nakrętek do serca zakupionego przez nasze stowarzyszenie. Opróżnialiśmy serce już 45 razy, co oznacza, że 180 worków pełnych nakrętek trafiło do Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych „Witnickie Promyczki”, które od początku istnienia naszego stowarzyszenia wspieramy.

Bezinteresownie pomagają psiakom

A skąd pomysł, by w zamian za karmnik poprosić o karmę dla psów? Chcieliśmy w ten sposób wspomóc wspaniałe osoby, które codziennie bezinteresownie opiekują się bezpańskimi psiakami w naszej gminie, regularnie dokładając do tego z własnej kieszeni. Wolontariuszki są niestety w trudnej sytuacji, bo mimo wybudowania przez władze gminy w Białczyku przytuliska dla zwierząt za kwotę ok. 150 000 zł, od 6 lat stoi ono puste i nieużywane. Okazało się bowiem, że miejsce to musi zostać dostosowane do wymagań stawianych schroniskom. Stan ten trwa od połowy 2018 r. do dziś, a w sprawie nic się nie zmieniło.