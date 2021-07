Miłość trwała jak kamień. Pani Anna i pan Stanisław są małżeństwem już 70 lat!

- Z moją żoną poznał nas wilnianin z okolic małżonki. On był myśliwym i ja byłem myśliwym. Przez dwa czy trzy lata opowiadał mi o mojej przyszłej żonie i jej rodzicach. Opowiadał i opowiadał... i tak nas wyswatał. Pewnego dnia byliśmy na polowaniu, upolowana została jakaś kaczka i z tą kaczką przyszliśmy do teściów. On trzymał ją w ręku, a ja się prawie oświadczałem - opowiada Stanisław Rajtar, 98-latek. Od 70 lat jest mężem pani Anny.