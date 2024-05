Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy złożył skargę na fałszywe zeznania agenta CBA, przez którego został niesłusznie uwięziony

- Złożyłem w prokuraturze w Zielonej Górze oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa składania fałszywych zeznań oraz manipulacji dowodami przez agenta CBA oraz samą agencję - informuje M. Gąsik. - Ciąży na mnie obowiązek rozliczenia i ukarania sprawców, aby takie podłe praktyki nigdy nie dotknęły nikogo innego. Aby nikomu takie pomysły nie przychodziły do głowy w wolnej i demokratycznej Polsce. Może to brzmi patetycznie, ale tak właśnie to widzę.