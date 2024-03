Mistrzostwa tańca breaking w żagańskim pałacu! Nogi aż same rwą się do tańca!

W niedzielę 10 marca w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury rozpoczęły się Krajowe Mistrzostwa IDO Polskiego Związku

Tańca Breaking Żagań 2024.

Żagańskie zawody stanowią kwalifikacje do Mistrzostw Świata IDO i Mistrzostw Europy IDO na 2024. Ich organizatorzy to Polski Związek Tańca Klub Sportowy "Pasja", przy współudziale Akademii Tańca Niezgoda Dance Studio. - To bardzo ważne mistrzostwa - zaznaczył Artur Niezgoda, choreograf z Żagania i jeden z sędziów. - Stanowią bowiem eliminacje do zawodów na szczebli Europy i Świata. Świadczy o tym ogromne zainteresowanie ze strony klubów z całej Polski.