Młody kierowca jechał bez prawka i potrącił rowerzystę. W samochodzie miał narkotyki

Przejechał ponad sto kilometrów

Lekceważenie przepisów ruchu drogowego, które zostały ustalone, aby korzystanie z dróg publicznych było bezpieczne, to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków. Przykładem takiego bezmyślnego zachowania może być osiemnastoletni kierowca, który prowadził auto bez wymaganych uprawnień i w ten sposób przejechał ponad stukilometrową trasę z Poznania do Świebodzina. Tam doprowadził do groźnie wyglądającej kolizji.