Młodzież ma świetne pomysły i chce być wysłuchana! W Żaganiu odbył pierwszy Młodzieżowy Sejmik Powiatu Żagańskiego!

W czwartek 1 lutego 2024 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbył się pierwszy Młodzieżowy Sejmik Powiatu Żagańskiego. Wzięły w nim udział delegacje wszystkich szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez powiat, a także przez inne instytucje. Na przykład LO w Szprotawie, które należy do gminy Szprotawa i Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie, prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na pomysł samorządu młodzieżowego wpadł starosta Henryk Janowicz. - Pamiętam, że gdy byłem młodym człowiekiem, często nie miałem możliwości zabrania głosu, podejmowania decyzji - opowiedział. - Starsi mówili, że to należy do nich. Ostatnie wybory parlamentarne pokazały, że to właśnie młodzi ludzie i kobiety pokazały, że może coś się zmienić na lepsze. Możemy być dalej krajem Unii Europejskiej, dalej możemy być postrzegani jako kraj demokratyczny, który się rozwija we właściwym kierunku. W którym nie ma nacisków, ani mobbingu. Krajem wolnych ludzi.