W Gorzowie obchodzony był Światowy Dzień Kreatywności

Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji został ustanowiony ponad dwadzieścia lat temu, obchodzony jest 21 kwietnia. W poniedziałek, dzień po tej dacie, obchodzony był on w Gorzowie. Uczestniczyli w nim uczniowie podstawówki z Zespołu Szkół nr 16 oraz młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia z nimi prowadził prof. dr hab. Jan Fazlagić z Instytutu Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Odbyły się one w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej a współfinansowane były przez Fundację Empiria i Wiedza.

- Rozmawiam z nimi i przekazuję wiedzę na temat pewnych mitów na temat kreatywności. Te mity są wyznawane przez dzieci, ale też przez dorosłych i później pokoleniowo są przekazywane młodzieży - mówił profesor. - Najbardziej powszechny mit to ten, że dzieci są bardziej kreatywne niż dorośli. A dzieci są bardziej płynne, czyli są w stanie wytworzyć więcej pomysłów, ale jakość tych pomysłów jest znacznie gorsza niż dorosłych. Człowiek, jeśli chodzi o zdolność do tworzenia nowych wartościowych rozwiązań, jest najbardziej kreatywny w wieku dojrzałym. Picasso, zanim stworzył swoje największe dzieła, był dobrym rysownikiem. Kształcił się w kierunku zdobycia warsztatu w swojej dziedzinie, a dopiero później, jak to już opanował, stał się kreatywny. To tradycyjna ścieżka: najpierw poznaj to, co jest w świecie wokół ciebie, a później zaczynaj tworzyć coś nowego – tłumaczył prof. Fazlagić.

