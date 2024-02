Motocykliści z Gorzowa będą mieć plac do wyczynowej jazdy. Niedługo ruszy budowa

Umowa już podpisana

Plac do ćwiczeń wyczynowej jazdy dla fanów motoryzacji był jednym z projektów zgłoszonych do gorzowskiego budżetu obywatelskiego. Ponad dwa lata temu wygrał w kategorii ogólnomiejskiej zdobywając ponad dwa tysiące głosów. Początkowo planowano, że plac zostanie zbudowany niedaleko toru motocrossowego na Zawarciu. Ostatecznie jednak zapadła decyzja, aby powstał przy ulicy Małyszyńskiej.

Plac do ćwiczeń dla fanów jednośladów wykona Zakład Usługowo-Handlowy „TRANSROB” z Gorzowa. Firma jako jedyna złożyła swoją ofertę w drugim przetargu. Przekazanie placu budowy planowane jest w pierwszej połowie lutego. Od tego momentu wykonawca będzie miał cztery miesiące na realizację zadania - informuje spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie.

Gorzowscy motocykliści doczekają się miejsca, które umożliwi im doskonalenie technik jazdy na jednośladzie. W połowie stycznia gorzowscy urzędnicy rozstrzygnęli przetarg i wybrali firmę, która zajmie się wybudowaniem placu do ćwiczeń dla fanów motoryzacji. Teraz podpisana została umowa z wykonawcą.

Będzie jazda na kole i palenie gumy. Kto wybuduje tor do wyczynowej jazdy w Gorzowie?

Do dwóch razy sztuka

Pierwszy przetarg na realizację tego zadania ogłoszono dopiero w listopadzie ubiegłego roku. Zgłosiła się do niego jedna firma. Choć jej oferta mieściła się w planowanym budżecie, to postępowanie zostało unieważnione z powodu błędów formalnych. W grudniu ogłoszono kolejny przetarg, w którym ponownie wystartowała ta sama firma. Tym razem obyło się już bez problemów i postępowanie zostało rozstrzygnięte. Teraz podpisano umowę z wykonawcą, który niebawem rozpocznie pierwsze prace. Budowa placu do ćwiczeń dla motocyklistów będzie kosztowała ponad 560 tysięcy złotych.