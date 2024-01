Na Dzień Babci i Dzień Dziadka będzie show w Gorzowie

- Dziadek z babcią bardzo często chcą wyjść, by miło spędzić czas. Trzeba więc stwarzać okazję do wyjścia ludzi z domu – mówi nam Andrzej Jakubaszek. To jeden z bardziej aktywnych gorzowskich seniorów i zarazem pomysłodawca Taneczno-Muzycznego Show z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pierwsze dwie edycje były przed pandemią – pięć lat temu i cztery lata temu. Teraz, już po pandemii, impreza wraca do kalendarza. – Przyjdźcie, weźcie każdego bez względu na wiek. Będzie miło i wesoło – mówi A. Jakubaszek.