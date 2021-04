Na to miejsce czekają mieszkańcy Nowej Soli. Pamiętają, jak wyglądało kiedyś i mają mnóstwo wspomnień. Czy będzie tutaj jak przed laty?

- Park ten ma szansę zostać bardzo przyjemnym miejscem w Nowej Soli. Warto byłoby ogrodzić go eleganckim ogrodzeniem, tak jak historycznie to wyglądało i tak jak zostało pokazane na makiecie w muzeum - ocenia pan Łukasz, komentując informację prezydenta miasta. - Oczywiście miejsce powinno być ogólnodostępne, ale dzięki ogrodzeniu stworzy się pewną enklawę i wymusi odpowiedni ruch pieszych po ścieżkach, bez zadeptywania trawy. No i jeszcze uwaga dla służb dbających o zieleń w tym miejscu (ale też w innych parkach w Nowej Soli). Aby trawa była zdrową, gęsta trawą, warto nie grabić liści do gołej ziemi i nie używać dmuchaw w taki sposób, że ani źdźbło tam nie może się uchować, jak to było do tej pory było.