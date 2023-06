Na torze w Lublinie mistrzowie Polski pokonali wicemistrzów. Bartosz Zmarzlik nie miał litości dla byłych kolegów z drużyny

PLATINUM MOTOR LUBLIN – EBUT.PL STAL GORZÓW WLKP. 52:38

BIEG PO BIEGU

Kubera wrócił po 49 dniach

- Przejechaliśmy prawie 700 kilometrów, by powalczyć - powiedział przed pierwszym biegiem trener gorzowian Stanisław Chomski . - W naszym składzie zaszła jedna zmiana. Na pozycji zawodnika U24 swoją szansę dostanie Mathias Pollestad . To będzie dla niego swoisty egzamin dojrzałości. Wiktor Jasiński został tym razem ustawiony na rezerwie pod „ósemką”.

Piorunujący początek gorzowian

Stalowcy zaczęli fantastycznie – od podwójnego zwycięstwa Martina Vaculika i Szymona Woźniaka w I wyścigu. Już na pierwszym wirażu wyprzedzili Jarosława Hampela i przywieźli maksa. Bieg dwóch najlepszych w PGE Ekstralidze duetów młodzieżowców przyniósł triumf gospodarzom 4:2. Poza zasięgiem całej stawki był oczywiście mistrz świata juniorów Mateusz Cierniak , natomiast Kacper Grzelak wydarł na dystansie trzecią pozycję Mateuszowi Bartkowiakowi . W gonitwie numer III pachniało niespodzianką, bo Anders Thomsen długo prowadził przed Bartoszem Zmarzlikiem i Fredrikiem Lindgrenem . Na trzecim okrążeniu doborowa para lublinian wysforowała się jednak przed gorzowskiego Duńczyka – jeden przy krawężniku, drugi po zewnętrznej części toru – i skończyło się wygraną gospodarzy 5:1. W IV wyścigu plecy znów pokazał rywalom Cierniak, za to Oskar Fajfer poradził sobie na dystansie z Kuberą. Więcej goście nie mogli ugrać, bo Oskar Paluch … wyłączył sobie na starcie silnik i w ogóle nie ruszył do walki. Po pierwszej serii startów lublinianie prowadzili 14:10.

Biegi numer V i VI zakończyły się remisami. W pierwszym przypadku od startu do mety prowadził Vaculik, zaś w drugim Pollestad… przez dwa okrążenia jechał przed Zmarzlikiem! Na początku trzeciego okrążenia musiał uznać wyższość trzykrotnego mistrza świata, lecz drugą pozycję - przed jadącym na nowym motocyklu Woźniakiem - zachował. I tą jedną gonitwą obronił przedmeczową decyzję trenera Chomskiego o wstawieniu go do składu. Drugą serię zakończyło zwycięstwo Motoru 4:2. Mogło być nawet podwójne, ale na finiszowym „kółku” Thomsen zmienił na drugiej lokacie Hampela. W połowie meczu Motor wygrywał 24:18.

Fatalne zderzenie Woźniaka z Pollestadem

Niczego nie zmienił wyścig numer VIII. Zmarzlik po dwóch wcześniejszych, przegranych startach zmieniła maszynę i od pierwszych metrów jechał na pierwszej pozycji. Na plus Vaculikowi i Fajferowi trzeba zapisać, że zamknęli przy krawężniku Cierniaka i zmusili go do wpisania sobie do meczowego dorobku… „śliwki”. Tuż po starcie do IX biegu fatalnie wyglądający karambol mieli na pierwszym wirażu Woźniak i Pollestad. Szymon, który zahaczył o tylne koło motocykla Hampela, został wykluczony z powtórki. Wydawało się, że krajowy lider gorzowian ani wskutek upadku, ani po przyjęciu uderzenia maszyną Matthiasa nie odniósł poważniejszych obrażeń, ale więcej już się na torze nie pojawił. W drugim podejściu Hampel i Kubera łatwo pokonali Norwega. Goście mieli szansę odrobić część strat w X gonitwie, bo Thomsen i Paluch jechali przez moment przed duetem Jack Holder - Lindgren. Ostatecznie junior nie wytrzymał jednak naporu internacjonałów gospodarzy i minął „kreskę” jako ostatni. Przewaga lublinian wynosiła po trzeciej serii 10 punktów (35:25).