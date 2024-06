Na zielonogórskim deptaku trwa wielka dziecięca feta z okazji Dnia Dziecka. Atrakcji nie brakuje! | ZDJĘCIA

Zielono mi w Dzień Dziecka

Już od godziny 12 i aż do 16, pod zielonogórskim ratuszem (Stary Rynek) zagościło wielkie dziecięce miasteczko atrakcji. Na scenie odbywają się występy oraz animacje, natomiast w ramach akcji „Zielono Mi - czyli Ekologiczny Dzień Dziecka” - Centrum Przyrodnicze przygotowało stanowisko, na którym można m.in. zrobić sobie samodzielnie kolorowe kwiaty. Na stoisku Planetarium Wenus największym zainteresowaniem cieszą się wyścigami autek napędzanych panelami słonecznymi oraz warsztaty, w trakcie których można zrobić sobie własny zegar słoneczny lub skonstruować papierową rakietę.

Od ZGranej Rodziny

Tort na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej

To nie koniec atrakcji, gdyż przy Pomniku Bachusa na deptaku odbywa się akcja „Lubuskie świętuje 20 lat w Unii Europejskiej” organizowana wspólnie z Funduszami Europejskimi 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Zagościła tam strefa zabawy oferująca m.in. animacje cyrkowe, tatuaże, bike bar, animacje sportowe, żużlowca Falubazu. W strefie zdrowia można wykonać sobie bezpłatne badania, skorzystać w dentobusa, konsultacji lekarskich, porad dietetycznych czy badania wzroku. W strefie informacyjnej jest za to okazja do rozmowy o przyszłości Unii Europejskiej. Została także otwarta wystawa „Lubuskie świętuje 20 lat w UE”, a o godz. 14 pojawił się unijny tort „20 lat w UE”.