Najniebezpieczniejsze ulice w Zielonej Górze Tu najczęściej dochodzi do kolizji zimą. Zachowaj szczególną ostrożność i zdejmij nogę z gazu Joanna Niedziela

Zima wróciła do Zielonej Góry. A jak wiadomo, kiedy temperatura spada i pojawia się śnieg, to niektóre ulice stają się szczególnie niebezpieczne. W tych miejscach już od kilku lat dochodzi do największej ilości kolizji, a kierowcy wciąż nie zachowują wystarczającej ostrożności. Sprawdź, które ulice zimą są najniebezpieczniejsze!