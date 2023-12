Najpiękniejsze choinki w Lubuskiem. Najpiękniejsze bo... Wasze! Tak pięknie je ubraliście!

Choinka - znaczenie i symbolika

Warto podkreślić, że tradycyjna choinka bożonarodzeniowa ma niezaprzeczalny urok, a święta bez niej niejako tracą blask. Mało kto zdaje sobie sprawę z symbolicznego znaczenia gwiazdy, czy nawet dzwonków... Drzewko świąteczne bardzo szybko zdobyło nasze serca i stałe miejsce w domu. Nie jest jednak do końca jasne, kiedy choinka do nas przywędrowała. Wiadomo, że iglak, który tak chętnie ubieramy każdego roku symboliką nawiązuje do drzewa życia, przedchrześcijańskiego wierzenia. Samo drzewko zaś pojawiło się w Alzacji w XVI wieku. Do Polski zaś przywędrowało na przełomie XVIII i XIX wieku. Na początku stawiano ją w domach szlacheckich i mieszczańskich. Na popularności w domach i mieszkaniach zaczęła zyskiwać dopiero od lat 50. XX wieku.

Jak kiedyś przystrajano drzewka świąteczne?

No dobrze, ale chcąc ubrać choinkę zgodnie z tradycją ludową, wypadałoby na niej powiesić jabłka i orzechy. Zaskoczeni? Dawniej mówiły one o dobrobycie, wierzono też, że przyciągają dusze zmarłych bliskich, które zasiadają tego dnia razem z żyjącymi do wieczerzy. Orzechy to też symbol płodności. Darowano je młodym dziewczynom, życząc im rodziny i wielu dzieci. Wieszano też rozmaite zabawki. Wśród nich m.in. pajacyki, zrobione z wydmuszek jajek. Jajko to symbol nowego życia. Może to zaskakiwać, bo jajka kojarzą się z Wielkanocą, ale i w Boże Narodzenie mają swoje znaczenie. Zabawki z kolei były przede wszystkim słomiane, dodawano też bibułę. Do ozdoby np. orzechów wykorzystywano też złotka z cukierków, zbierane przez cały rok przy okazji m.in. odpustów.