Ogromna, czterometrowa ruchoma szopka zachwyca w Zielonej Górze. "Jest przepiękna" | WIDEO, ZDJĘCIA

- Sprowadzanie szopek do naszego kościoła to było dzieło Stowarzyszenia Pro Cultura Et Musica. Wiele lat temu byliśmy z księdzem proboszczem w jednym z krakowskich muzeów i od tego zaczęła się ta tradycja "ściągania" i pokazywania tych małych dzieł sztuki w Zielonej Górze. Myślę, że ta nasza tradycja potrwa jeszcze długie lata. Wszyscy parafianie i goście są zachwyceni, a dzieci wręcz wniebowzięte, że mogą podziwiać takie rzeczy u nas - dodaje Dorota Dudek.