Najtańsze mieszkania w Zielonej Górze? To już było. "Te ceny to jakiś koszmar". Jakie są przyczyny podwyżki? Czy ceny się utrzymają?

Trzy lata temu, kiedy pisaliśmy o najtańszych mieszkaniach w Zielonej Górze, w centrum miasta można było kupić niewielkie mieszkanko o powierzchni 13,60 m² za 99 900 zł. Ale wymagało wykończenia. W połowie stycznia niemal ta sama wielkość, 14 m kw., również położone na rynku w Zielonej Górze, kosztuje 185 000 zł. To cena do negocjacji. Kawalerka jest gotowa do zamieszkania. Do oferty z 2021 roku trzeba było doliczyć koszty dokończenia prac remontowych. Była to najniższa wówczas cena za własne lokum.

Nieco większe mieszkania o podobnym standardzie trzy lata temu i dzisiaj kosztują diametralnie inaczej. Za kawalerkę w centrum miasta o powierzchni 36,30 m² oczekiwano wówczas 157 tys. zł. Dzisiaj podobna powierzchnia 30,40 m² kosztuje 235 tys.., a 32,6 m² - 253 tys. zł.