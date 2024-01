Nergal wystąpi w Żarach już w marcu. Lider znanego zespołu Behemoth zagra bluesa i country w Lunie

Nergal, czyli Adam Darski, znany jest głównie jako lider legendarnego zespołu Behemoth. Do Żar przyjedzie w marcu i zagra koncert, ale w nieco innym klimacie muzycznym. Będzie folk, blues i country. Podobno Nergal nigdy nie krył swojej sympatii do lżejszej muzyki i na samej sympatii się nie skończyło, bo muzyk zaczął tworzyć w takim klimacie.

Grają w całej Europie, będą też w Żarach

Tak powstał Me And That Man. Formacja narodziła się w 2016 roku i przez dłuższy czas prym w niej wiedli Nergal i John Porter. Debiutancka płyta MATM miała premierę w 2017 roku. W 2018 współpraca Nergala i Portera zakończyła się, ale w 2022 rozpoczęła się na nowo. Panowie wspólnie koncertują w całej Europie, ale także w Polsce i w marcu przyjadą do Żar.