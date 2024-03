Biegali wokół stawku w gorzowskim parku Róż dla chorej Oliwii. Zebrali ponad 14 tysięcy złotych!

Pomysł był prosty: namawiamy ludzi z różnych środowisk, by wystąpili na scenie i podarowali na loterię różne fanty, a cały dochód przeznaczamy na rzecz 14-miesięcznej Oliwii. Do tego zapraszamy biegaczy. Niech się pościgają wokół stawku w parku Róż, za drobne wpisowe dla dziewczynki. Wypalił!

Chora Oliwia

- Obiecaliśmy sobie, że damy z siebie wszystko, aby pokonać kalectwo, które ją spotkało. Razem z wykwalifikowanymi specjalistami nauczyliśmy Oliwię dostrzegać kontury i światło z odległości do 25 centymetrów. Dopóki mózg jest plastyczny, czyli do trzeciego roku życia, można osiągnąć dużo więcej. Oliwia może chodzić! Dziś usiadła, wbrew wszystkiemu! Dokonała już tyle niemożliwego, dlatego prosimy Was o przybycie na bieg, aby wspomóc najdzielniejszą istotę, jaką znamy - pisali przed sobotnią imprezą jej organizatorzy.