Niegościnni stalowcy. Wygrali na „Jancarzu” turniej DMPJ i są już pewni awansu do ćwierćfinału

Trzy godziny, jedenaście upadków

Od kilku dni przez Polskę przechodzą bardziej lub mniej obfite opady deszczu. A że nie inaczej było w tym tygodniu w w Gorzowie, więc tor przy ul. Śląskiej był mocniej niż zwykle nasiąknięty wodą. W pierwszej części czwartkowych zawodów sprawiał on spore kłopoty. Z nawierzchnią w mniej lub bardziej bolesny sposób „zapoznało” się aż ośmiu z siedemnastu zawodników gorzowskiego czwórmeczu. To właśnie efekt upadków w sporej mierze zdecydował o końcowej kolejności w turnieju.

Przez sporą część czwartkowej rywalizacji na prowadzeniu byli zawodnicy PSŻ Poznań. W X biegu stracili oni jednak Lecha Chlebowskiego. Po tym, gdy w pierwszym łuku kłopoty z opanowaniem motocykla miał Oskar Paluch ze Stali, poznański zawodnik położył swoją maszynę, by nie wpaść w upadającego gorzowianina. W efekcie sam był niezdolny do dalszej jazdy. W dwóch biegach zastępowali go koledzy, ale w ostatniej serii poznaniacy nie mieli go już kim zastąpić i punkty musieli oddać bez walki. Stalowcy dogonili więc PSŻ w punktacji w trakcie biegów nominowanych, a w nich zapewnili sobie zwycięstwo.