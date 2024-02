Niesamowita architektura Szprotawy! Warto tam się wybrać i zobaczyć miasto! Małgorzata Trzcionkowska

Czy wiecie, że budynek szprotawskiego liceum został wybudowany w 1935 roku? To jeden z największych gmachów w Szprotawie, położony przy reprezentacyjnej ul. Niepodległości. Od frontu wygląda, jakby swoimi szerokimi skrzydłami zagarniał uczniów do malutkiej paszczy. Do tego dziesiątki okien w długich rzędach, wyeksponowanych ku słońcu - tak widzi go regionalista Maciej Boryna.