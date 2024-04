Nocny deszcz przeszkodził. Kolejny sparing Stali Gorzów odwołany

- Dzisiaj nie pojedziemy. Niestety, z powodu warunków atmosferycznych dzisiejszy sparing z GKM-em Grudziądz zostaje odwołany – poinformowała w środę 3 kwietnia przed południem Stal Gorzów. Mecz kontrolny z drużyną z Pomorza i Kujaw miał się odbyć o 16.30 na stadionie im. Edwarda Jancarza. Nie uda się go jednak rozegrać z powodu nocnych opadów deszczu.

To już trzeci z sześciu zaplanowanych sparingów, który został odwołany. 26 marca gorzowianie po obchodzie toru w Lesznie dowiedzieli się, że nie dojdzie do skutku mecz z miejscową Unią. Z kolei we wtorek 2 kwietnia odwołany został sparing z GKM-em w Grudziądzu. Dotychczas stalowcy odjechali więc tylko jedno spotkanie kontrolne. 27 marca spotkali się oni u siebie z leszczynianami, których pokonali 45:44.