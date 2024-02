Nowa inwestycja na osiedlu Czarkowo w Zielonej Górze na horyzoncie. Niedługo ruszy przetarg na kompleks rekreacyjno-sportowy

Szybki postęp w budowie szkoły i przedszkola oraz Centrum Rekreacyjno-Sportowego, które mają powstać w niedalekiej przyszłości to widoczne gołym okiem pozytywne zmiany dla lokalnej społeczności, bo dziś rodzice muszą dowozić dzieci do Zespołu Edukacyjnego nr 10, Akademii Talentów czy rozbudowanej SP 11 na osiedlu Zastalowskim. Szkoła to jednak nie wszystko, mieszkańcy dopytują o obiecany kompleks rekreacyjny. Kiedy ruszą prace?