Nowa Sól będzie mogła mieć wreszcie budżet obywatelski. Co się zmieni dla mieszkańców? Rozmowa z Danielem Roguskim, szefem rady miasta

Czy przewiduje Pan zmiany w organizacji sesji rady miejskiej? W ubiegłej kadencji radny Roman Wilant domagał się elektronicznego wysyłania dokumentów. Czy będzie unowocześnienie pracy rady? Chciałbym najpierw podkreślić, że spotkała mnie zaszczytna funkcja przewodniczenia radzie miejskiej w Nowej Soli i przy tej okazji dziękuję radnym za zaufanie. A wracając do odpowiedzi, na pewno każdy nowy przewodniczący ma swoją wizję funkcjonowania rady i chociażby w tym zakresie, czyli pójścia z duchem czasu, wprowadzenia elektronicznego obiektu projektów uchwał, jestem jak najbardziej za tym, aby nowosolska rada miejska została ucyfrowiona. Chociażby z tego względu będzie zmiana w pracy radnych. A kolejne? Myślę, że nastąpią po tym, jak zostaną wybrane składy komisji i zbierze się prezydium rady. Będziemy o tym rozmawiać. Na pewno będę chciał współpracować z każdym radnym i wspólnie dochodzić do rozwiązań.

Jak się Pan czuje na stanowisku przewodniczącego rady miasta? Startował Pan na prezydenta Nowej Soli, radnego również. Czy jest to podobne dla Pana wyzwanie w kontekście pracy dla miasta?

Niektórzy mi bardzo tego gratulują, że zostałem przewodniczącym rady miasta, bo mówią, że to jest druga osoba w mieście.

To Pan będzie podpisywał urlopy pani prezydent.

Tak (śmiech). Ale tak mówiąc na serio, to oczywiście jest przeskok między byciem zwykłym radnym, a przewodniczącym rady, na którym spoczywają wszystkie obowiązki związane z pracą rady, kiedy radny po prostu bierze udział w posiedzeniach. Jest dużo więcej spotkań. Będę starał się mieć tyle czasu, aby odpowiadać pozytywnie na zaproszenia, które wpływają do biura rady, ale nie zawsze będę miał takie możliwości.

Jak Pan będzie łączył pracę dyrektora ważnego departamentu w urzędzie marszałkowskim, którą niedawno Pan objął, z pracą dla Nowej Soli?

Dobrze pani podkreśliła, że to jest ważny departament, ponieważ na moich i współpracowników barkach w departamencie spoczywa rozwój całego województwa. Mamy do wydania i rozliczenia blisko trzy miliardy złotych. Jest to olbrzymi instrument, który zarząd województwa wykorzystuje do tego, aby województwo się rozwijało. Myślę, że będę musiał znaleźć złoty środek i pogodzić to, że pracuję w Zielonej Górze z obowiązkami przewodniczącego rady w Nowej Soli. Jest to wyzwanie, ale to jest rzecz do zrobienia.

Daniel Roguski w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego kieruje Departamentem Programów Regionalnych Eliza Gniewek-Juszczak

Czy rada zmieni się też pod kątem otwarcia na kontakt z mieszkańcami? Czy może dyżury radnych będą bardziej reklamowane? Czy będzie ich więcej?

Jak najbardziej. Uważam, że radni, którzy są pośrednikiem między urzędem miasta a mieszkańcami powinni być otwarci na takie spotkania. Jak ukonstytuują się komisje w radzie miejskiej, będą wyznaczone dyżury dla mieszkańców. I pomyślimy też nad promocją tych spotkań, ponieważ wiem, że ludzie w codziennych obowiązkach, jeśli nie mają takiej konieczności, to nie szukają kontaktu z radnymi. Musi być jasno sprecyzowana informacja, kiedy, w jakich godzinach można się z radnymi spotkać.