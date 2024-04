Wielka wymiana radnych miasta w Nowej Soli. Takiej różnorodności komitetów nie było od dawna Eliza Gniewek-Juszczak

Do rady miasta Nowa Sól wraca Daniel Roguski, który startował też na prezydenta Nowej Soli Eliza Gniewek-Juszczak Zobacz galerię (12 zdjęć)

Są dane z 18 obwodów do głosowania w Nowej Soli. To sto procent wyników. I spore zmiany, które zajdą w radzie miasta Nowa Sól. O ile do tej pory od lat, drużyna wcześniej Wadima Tyszkiewicza, a potem pod wodzą Jacka Milewskiego stanowiła zdecydowaną większość, teraz jest mniejszością. Opozycyjnych radnych było zaledwie czworo, a teraz tylu jest radnych Jacka Milewskiego.