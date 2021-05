Nowe Muzeum w Pniewie rośnie jak na drożdżach. Powstaje tam nowy bunkier, który niebawem zdobędą turyści

Stylizowana na bunkier budowla z pewnością przyciągać będzie turystów. Główna sala to gigant w porównaniu z tym pomieszczeniem, gdzie dziś oglądać można ekspozycję. Z pewnością taki obiekt idealnie wkomponuje się w pejzaż, w którym nie brakuje elementów fortyfikacyjnych. I warto było o rozwój zadbać, bowiem Międzyrzecki Rejon Umocniony to absolutny lubuski przebój i jedna z największych atrakcji turystycznych w regionie. Rocznie ściąga tu nawet po 50 tys. ludzi. W tym wielu z innych województw i państw.

Muzeum jak bunkier, ale polski

Nic dziwnego, skoro MRU to system fortyfikacji, wybudowanych przez Niemców w latach 30. minionego wieku. Miały zabezpieczać wschodnie granice III Rzeczy przed… atakiem ze strony Polski. Ich główny odcinek wytyczono między Staropolem i Kęszycą. Niemcy wybudowali tam ponad 20 potężnych schronów bojowych, które połączyli labiryntem podziemnych korytarzy o łącznej długości około 32 km. Jedyna całoroczna podziemna trasa turystyczna znajduje się właśnie w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie. No i już jest po przerwie spowodowanej pandemią czynna. A kiedy wreszcie będzie można wejść do nowego ,,bunkra’’. Okazuje się, że jeżeli uda się utrzymać takie tempo prac, to już w sierpniu