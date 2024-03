Noworodek, który trafił do szpitala w Gorzowie jest w ciężkim stanie. Rodzice z zarzutami!

Lekarze z gorzowskiej lecznicy, którzy natychmiast zajęli się chłopcem podejrzewali, że rozległe obrażenia, które stwierdzono podczas badań mogły powstać wskutek przemocy. Ponieważ stan zdrowia dziecka był bardzo poważny, a maluch wymagał specjalistycznej opieki neurochirurgicznej, podjęto decyzję o przetransportowaniu noworodka do jednego z poznańskich szpitali.

Dziecko trafiło do nas we wtorek nad ranem z objawami osłabienia. Nie było widać żadnych zewnętrznych obrażeń czy urazów. Nasz zespół zaaplikował całą diagnostykę. Lekarze przeprowadzili także wywiad medyczny z rodzicami chłopca. Pytali ich między innymi o to, czy coś się wydarzyło i czy doszło do jakiegoś nietypowego zdarzenia. Rodzice zapewniali, że takiej sytuacji nie było. Dopiero po przeprowadzonych badaniach okazało się, że dziecko ma poważne urazy wewnętrzne. Wtedy zapadła decyzja, żeby przewieźć je do Poznania - mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala.