Nowosolanie zachwyceni. Oglądali te szopkę, jako dzieci, teraz przyprowadzają własne pociechy

Kościoły w Nowej Soli. Ruchoma szopka

W kościele pw. św. Antoniego w Nowej Soli znów po latach można podziwiać ruchomą szopkę. O tym, że to najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa w mieście, poinformował nawet urząd miasta na swoim profilu w mediach społecznościowych. A nagranie, w którym br. Mirosław Dudzic opowiada i pokazuje szopkę, w kilka dni zostało kilkaset razy udostępnione.

Ruchoma szopka w Nowej Soli. Kiedy można oglądać?

– Zapraszamy do naszej nowosolskiej szopki w naszym kościele. Kościół jest otwarty każdego dnia, od godziny 7:00, od pierwszej mszy świętej, kolejna msza jest o ósmej, przez cały dzień, aż do wieczornej mszy, o godzinie 18:30. Przychodźcie z całymi rodzinami, dziećmi i rozpowiadajcie tę radosną wiadomość, że do kapucynów po kilku latach na powrót wróciła ruchoma szopka – zaprasza br. Mirosław Dudzic.