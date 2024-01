Nowy pawilon w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie. Otwarcie lada dzień!

Lecznica już w ostatnich latach całkowicie zmieniła swoje oblicze. Wymieniono dachy, budynki pokryła nowa elewacja, powstały nowe dziedzińce, parkingi. Nowy pawilon w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie był inwestycją za ponad 40 mln zł, która ma skrócić kolejki do rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu endoprotez czy implantów. Rozbudowa ma ułatwić przyjmowanie pacjentów, wzrost jest planowany nawet o 50 procent, a w ciągu następnych lat kolejka oczekujących ma zmniejszyć się z trzech lat do roku i paru miesięcy.

Obiekt już prawie gotowy

- Jestem szczęśliwy i zbudowany tym, co zobaczyłem. Wykonawcy dotrzymali terminu – Pawilon Rehabilitacyjny powstał w rok! Nie ma drugiego takiego nowoczesnego obiektu w województwie. Inne regiony mogą nam tylko pozazdrościć – mówił odwiedzający LCO w piątek, 29 grudnia 2023 r, członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga.

Co się zmieniło?

Plan rozbudowy szpitala o Pawilon Rehabilitacyjny to też zakup niezbędnego wyposażenia medycznego, w tym specjalistycznego na potrzeby zabiegów rehabilitacyjnych. Na oddziale w Świebodzinie pacjenci zwykle przebywają minimum trzy tygodnie. To są długie pobyty, gdzie komfort powinien być na dobrym poziomie. Na parterze znalazła się fizjoterapia, a na pierwszym piętrze są sale, 25 dwuosobowych, jedna izolatka i zaplecze. Ostatnie piętro to część techniczno-gastronomiczne z dużymi tarasami. Obiekt jest przestronny i nowoczesny. Zagospodarowano także teren wokół nowo powstałego Pawilonu. Przebudowano parking szpitalny. Pojawiły się też nowe chodniki, trawniki i tereny zielone.