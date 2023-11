W centrum Gorzowa osunął się chodnik. Będą utrudnienia na ulicy

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w piątek 3 listopada po 11.00. Osunęła się ziemia, która była pod chodnikiem przylegającym do mostku nad Kłodawką przy ul. Wybickiego. Wraz z ziemią osunął się także fragment chodnika. Gdy tuż po tym zdarzeniu nasz reporter był na miejscu, przez dziurę w chodniku widać było przepływającą w dole Kłodawkę. Co więcej, stojąc od strony Kaskady, nasz reporter widział też, że podmyta jest ziemia pod częścią ul. Wybickiego.

Osunięta ziemia oznacza utrudnienia dla pieszych oraz kierowców. Piesi stracą na pewien czas możliwość przejścia pomiędzy Kaskadą a restauracją McDonals’s. Z kolei kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko część szerokości ul. Wybickiego.