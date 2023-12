Od poniedziałku w Nowej Soli tydzień darmowych badań słuchu. Jak skorzystać z okazji? Eliza Gniewek-Juszczak

W poniedziałek, 4 grudnia rusza Bezpłatny Tydzień Badań Słuchu dla mieszkańców Nowej Soli. Z darmowych badań będzie można korzystać do piątku, 8 grudnia. Kto może się zapisać i jak to zrobić? Co jeśli, wykryta zostanie wada słuchu?