Studniówka V LO w Zielonej Górze. Wspaniała zabawa z klasą i świetną muzyką! Zobaczcie zdjęcia

- Emocje są ogromne. Ale nie ma się co dziwić. 160 naszych absolwentów od kilku miesięcy przygotowywało się do studniówki, ćwiczyło poloneza i walca, by teraz jak najlepiej wypaść - mówi Kamilla Jur, dyrektor V LO w Zielona Góra. - To jest ten rocznik, który rozpoczął naukę w liceum niefortunnie, bo przez pandemię musiał przejść na zdalne nauczanie. Ale nieważne, jak się zaczyna, ważne, jak się kończy.