STUDNIÓWKI 2024. Studniówka jak z baśni. Cudny bal świebodzińskich maturzystów na zamku w Łagowie

Choć miejsce jak i eleganckie stroje świadczyły o tym, że to wydarzenie podniosłe i uroczyste, to nie znaczyło to wcale, że i miny uczniów pozostały poważne. Maturzyści twierdzili, że jest czas na zabawę i czas na naukę. Teraz trzeba się cieszyć wspólnym byciem i zresetować głowy. By potem solidnie się już uczyć do egzaminów maturalnych.

