Odwołano Ją, bo sobie radziła, a polityków trzymała na dystans. Upodmiotowiła powiat gorzowski. Platforma Obywatelska miała inne zdanie

Wszelkie argumenty i dane pokazują, że powiat rozwija się jak nigdy wcześniej i nie było żadnego powodu, oczywiście oprócz powodów politycznych, abym nie mogła kontynuować swojej misji do końca kadencji – uważa była już starosta, Magdalena Pędziwiatr. - Będę się odwoływać od uchwały o moim odwołaniu, ponieważ została podjęta z naruszeniem prawa – dodała, zwracając uwagę na opinię komisji, która z powodów personalnych, nie mogła być stanowiskiem.

To nie była pierwsza próba odwołania starosty Pedziwiatr, ale dopiero teraz, okazała się skuteczna. Wcześniej zarzucano jej nieprawidłowości, których jednak nie potwierdziła żadna z kontrolujących starostwo instytucji. Również teraz wykorzystano mało istotny błąd do tego, aby rozdmuchać przeciwko niej kampanię półprawd. Nie małą rolę odegrały tu partie polityczne, kilka miesięcy temu Prawo i Sprawiedliwość, a obecnie Platforma Obywatelska. Nie miało to nic wspólnego z interesem powiatu.