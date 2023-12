Ogromne złoża miedzi i srebra na południu Lubuskiego. Jest nadzieja, że trzy lubuskie wsie staną się drugim Klondike!

- Owszem są to bogate złoża, ale na głębokości jak na razie dla nas nieosiągalnej technologicznie - komentuje Mirosław Kasztel, nasz Czytelnik, regionalista z Żagania. Wyjaśnia też, że złoża te ciągną się aż pod Szczecin, przechodzą też na stronę Brandenburgii.

- Złoża w zagłębiu miedziowym od szybu Lubin zachodni, poprzez główny i wschodni, do Polkowic, są na głębokości ok. 1100 m szybu wentylacyjnego. Nie wiem jak teraz ta "ekspansja" wygląda, i na jakiej głębokości się fedruje. A pokłady rudy pod Żaganiem to już ok. do 3000 m, a pod Szczecinem dochodzą do ok. 8000 m - dodaje M. Kasztel.