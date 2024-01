Orzeł robi furorę na mistrzostwach w Arenie Gorzów. Kradnie serca kibiców.

W środowe popołudnie (10 stycznia), gdy rozgrywany był pierwszy mecz siatkarskich Mistrzostw Europy Wschodniej U20 mężczyzn, jedną z najbardziej oklaskiwanych postaci w Arenie Gorzów był Orzeł. To maskotka reprezentacji Polski, nawiązująca oczywiście do orła, który jest w godle kraju. Pojawia się ona na meczach rozgrywanych przez Biało-Czerwonych. Nie mogło więc jej zabraknąć także w Gorzowie.

W środę Polacy rozgrywali mecze z Łotwą (wygrali 3:0). I gdy tylko maskotka pojawiała się na parkiecie lub trybunach gorzowskiej hali, kradła serca kibiców. I to nie tylko tych najmłodszych. Były momenty, że kolejka do tego, by zrobić sobie zdjęcie z Orłem, nie miała końca.