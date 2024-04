W Żaganiu, w Galerii Miejskiej II Piętro ruszyła pierwsza wystawa indywidualna Magdaleny Piwińskiej. Na wernisaż przyszły tłumy!

Magdalena Piwnińska zaczęła malować kilka lat temu pod okiem właścicielki galerii miejskiej II piętro, Żanety Chłostowskiej-Szwaczki. - Na początku malowałam akwarelami - wspomina autorka. - Tym razem zaprezentowałam prace wykonane akrylem. Maluję to, co mi w duszy gra i to, co aktualnie przeżywam.

To do tej pory Magdalena Piwińska brała udział jedynie w wystawie zbiorowej. W sobotę 20 kwietnia 2024 po raz pierwszy zaprezentowała swoje prace na wystawie indywidualnej - to dla mnie duże przeżycie - zaznaczyła.