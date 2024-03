Palma wielkanocna niedługo stanie w żarskim Rynku. W Żarskim Domu Kultury trwają wielkie przygotowania

Palma wielkanocna w żarskim Rynku to już tradycja. W ostatnich latach mieliśmy okazję podziwiać przepiękne palmy w wykonaniu Henryki Starosty z Olbrachtowa, która sama, tygodniami przygotowywała to niezwykłe dzieło. W tym roku, po raz pierwszy, do wykonania konstrukcji zaangażowano pracowników Żarskiego Domu Kultury. Palma wielkanocna stanie w centrum miasta już niedługo. Ozdobiona sztucznymi kwiatkami i, obowiązkowo, baziami.