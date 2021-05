Piłkarze Lechii Zielona Góra znów bez punktów. Szkoda, bo w meczu ze Ślęzą Wrocław ich gra długo wyglądała dobrze

„Toluś" to człowiek uśmiech, a do tego bardzo dobrze gra w piłkę

W tej sytuacji w przerwie wszyscy chwalili Lechię. W drugiej połowie jednak rzuciła się na nasz zespół Ślęza i przez kwadrans trwało oblężenie bramki gospodarzy. Spokojnie w tym czasie rywale mogli wyrównać i objąć prowadzenie. Kiedy gospodarze przeczekali ten atak i gra się wyrównała, w 66 min doszło do zdarzenia, które miało wpływ na dalszy przebieg meczu i wynik. Ilan Rappoport wjechał wślizgiem w nogi rywala, który też próbował sięgnąć piłki. Sędzia pokazał mu żółtą kartkę, po chwili ją anulował i zaaplikował czerwoną. Jak się wydaje zrobił to pochopnie, bo żółta w zupełności by wystarczyła. Od tego momentu Lechia już tylko się broniła. Niestety zbyt nerwowo, czego efektem były błędy w obronie i dwa gole Ślęzy. Potem zielonogórzanie ambitnie w dziesiątkę ruszyli do ataku mając nawet okazję na wyrównanie. Jednak w doliczonym czasie nadziali się na kontrę i stracili trzeciego gola.