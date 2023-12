Piłkarze Stilonu Gorzów mieli walczyć o awans, a muszą myśleć o utrzymaniu się w III lidze Robert Gorbat

O Stilonie kibice zawsze myślą tak samo: to drużyna z tradycjami, której miejsce jest w poważnej lidze. Po jesiennej rundzie gorzowianie drżą jednak o to, by pozostać na „trzecim froncie”.