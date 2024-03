PiS ogłosił listy kandydatów do rady miasta w Gorzowie

- To miejsce, o które walczyliśmy. Przekonywaliśmy że to musi powstać i to w tym miejscu – dodawał Tomasz Rafalski, kolejna z „jedynek” na listach PiS-u. Jest on jednym z dwóch, obok Sebastiana Pieńkowskiego dzisiejszych radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy znów ubiegają się o mandat. Na listach nie ma bowiem ani Marii Surmacz, ani Alicji Burdzińskiej, które dziś zasiadają jeszcze w radzie.