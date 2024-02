Wybory samorządowe 2024. Jacek Wójcicki przedstawił listy do rady miasta w Gorzowie

Prezydent Jacek Wójcicki w radzie miasta ma „swój” klub. To Gorzów Plus. W wyborach samorządowych kandydaci na radnych startują jednak pod szyldem Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Wójcickiego. W poprzednich wyborach samorządowych wprowadził on do rady dziesięć osób (dziś w klubie jest dziewięć, bo Patryk Broszko odszedł do Polski 2050).

- Mieliśmy do tej pory dziewięciu radnych. Każdy kolejny radny to będzie sukces. Myślę, że jest szansa na 12-13 mandatów, ale to będzie zależało od pracy naszych kandydatów – mówi Jacek Wójcicki. We wtorek 20 lutego tuż przed południem zaprezentował on 35 osób, które znalazły się na jego listach w wyborach do rady miasta. W Gorzowie jest pięć okręgów, a komitet może wystawić siedmiu kandydatów.