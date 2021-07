PiS wybiera, Platforma wskazuje. Zmiany okiem polityków regionu

Sługocki: Dużo pozytywnej energii i entuzjazmu

Bojowy duch nie opuszczał politycznych konkurentów PiS - Platformę Obywatelską. Do Warszawy na obrady Rady Krajowej pojechali parlamentarzyści i działacze z regionu. Tu dokonało się to, o czym w politycznych kuluarach mówiło się od dawna. Partia zdecydowała, by pokierował nią Donald Tusk. Stało się to możliwe, bo z funkcji przewodniczącego zrezygnował Borys Budka,

a wraz z nim wszyscy wiceprzewodniczący. Następnie na zastępców powołano obu byłych już szefów ugrupowania i to

Tusk, jako starszy wiekiem będzie kierował Platformą. – To zło, które czyni PiS, jest ewidentne, permanentne i bezwstydne – grzmiał z mównicy nowy szef PO.